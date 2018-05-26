Новое здание музея Достоевского построят в Петербурге

Новое здание литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского построят в Санкт-Петербурге, проект планируют завершить к 2021 году — 200-летию со дня рождения писателя.

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель совета фонда поддержки и развития музея Ф.М. Достоевского «Петербург Достоевского» Андрей Якунин в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «78».

«Соглашение закрепляет намерения построить в Кузнечном переулке новое здание литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Планируемый объем инвестиций составляет 650 млн рублей», — отметили в администрации Петербурга.

Согласно проекту, новое здание должно примыкать к уже существующему музейному комплексу.

20 мая в России состоялась премьера картины голливудского режиссера Рамин Бахрани по роману Рэя Брэдбери — «451 градус по Фаренгейту». Режиссер в преддверии премьеры рассказал, какое влияние на фильм оказало творчество Федора Достоевского.