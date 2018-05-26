Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно документу, бюджет ПФР должен быть увеличен более чем на 92 млрд рублей.

Законопроект предусматривает корректировку основных параметров бюджета Фонда на 2018 год. Учитываться будут итоги социально-экономического развития в 2017 году, а также результаты исполнения бюджета Фонда за прошлый год и ожидаемое исполнение бюджета в 2018 году.

«Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей (до 8532 млрд рублей)», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина в субботу, 26 мая.

Уточняется, что законопроект был рассмотрен и одобрен правительством 22 мая. При этом 11 мая в ПФР сообщили, что расходы организации в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей.

8 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, заявил о планах кабинета министров в ближайшее время подготовить и внести на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы.