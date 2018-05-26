Прямой эфир

Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно документу, бюджет ПФР должен быть увеличен более чем на 92 млрд рублей.

Выше планку
Почему увеличение пенсионного возраста в Росcии неизбежно

Законопроект предусматривает корректировку основных параметров бюджета Фонда на 2018 год. Учитываться будут итоги социально-экономического развития в 2017 году, а также результаты исполнения бюджета Фонда за прошлый год и ожидаемое исполнение бюджета в 2018 году.

«Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей (до 8532 млрд рублей)», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина в субботу, 26 мая.

Уточняется, что законопроект был рассмотрен и одобрен правительством 22 мая. При этом 11 мая в ПФР сообщили, что расходы организации в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей. 

8 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, заявил о планах кабинета министров в ближайшее время подготовить и внести на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Силуанов исключил возврат к обязательной накопительной пенсионной системе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017