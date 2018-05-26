Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 26 мая

Слабый ветер и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве днем 26 мая, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на небе в субботу будет наблюдаться небольшая облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, а в ночь на 27 мая столбики термометров опустятся до 7-9 градусов. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, ночью — до плюс 10 градусов.

В субботу в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Ранее Гидрометцентр предупредил о возможных заморозках в ночь на субботу.