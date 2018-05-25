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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 26 мая

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Фото: Depositphotos/mreco99
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на 26 мая из-за заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, в ночь на 26 мая местами возможно понижение температуры до минус 2 градусов. Также грядущая ночь может стать самой холодной в мае, может похолодать до +5... 0 градусов, а на севере и востоке Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов. Температура воздуха днем же составит до +20 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

В пятницу, 25 мая ожидается теплая солнечная погода без осадков. В течение дня воздух в столице прогреется до +17...+19 градусов. Однако 26 мая ожидается рекордно высокое давление. Метеорологи прогнозируют 762 мм рт. ст., что является рекордным показателем для этой даты.

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