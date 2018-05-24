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Рекордно высокое давление за последние 26 лет ожидают в Москве

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Фото: TASS/YAY/Henrik Lehnerer
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Метеорологи прогнозируют аномально высокое атмосферное давление в Москве в субботу, 26 мая. Специалисты ожидают 762 мм рт. ст., что является рекордным показателем для этой даты.

Прежний рекорд был установлен 26 мая 1992 года. Тогда барометр показал 759 мм рт. ст., сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 25 мая, в Москве ожидается до 19 градусов тепла, переменная облачность. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 12 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст. В субботу, 26 мая, воздух в столице прогреется до 20 градусов, осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается холодный атмосферный фронт. Ближе к выходным в ночные часы в столичном регионе возможны заморозки.

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