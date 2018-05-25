Прямой эфир
Сюжет:

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 25 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая солнечная погода без осадков ожидается в Москве 25 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до плюс 17–19 градусов, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит до 757 мм рт. ст. В ночь на 26 мая похолодает до плюс 7–9 градусов, но на выходных сохранится теплая погода. Днем 26 мая ожидается до плюс 20 градусов, 27 мая — до плюс 23, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вместе с тем, 26 мая ожидается рекордно высокое давление. Метеорологи прогнозируют 762 мм рт. ст., что является рекордным показателем для этой даты. 21 мая в Москве атмосферное давление побило рекорд 1979 года, когда был зафиксирован показатель в 1008 гПа. На метеостанции ВДНХ оно достигло 1009 гПа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекордно высокое давление за последние 26 лет ожидают в Москве
Московские пляжи откроются к 25 мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017