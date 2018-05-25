Теплая погода без осадков ожидается в Москве 25 мая

Теплая солнечная погода без осадков ожидается в Москве 25 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до плюс 17–19 градусов, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит до 757 мм рт. ст. В ночь на 26 мая похолодает до плюс 7–9 градусов, но на выходных сохранится теплая погода. Днем 26 мая ожидается до плюс 20 градусов, 27 мая — до плюс 23, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вместе с тем, 26 мая ожидается рекордно высокое давление. Метеорологи прогнозируют 762 мм рт. ст., что является рекордным показателем для этой даты. 21 мая в Москве атмосферное давление побило рекорд 1979 года, когда был зафиксирован показатель в 1008 гПа. На метеостанции ВДНХ оно достигло 1009 гПа.