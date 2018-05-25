Ограничения на вылов раков вводятся в Астраханской области

Суточные нормы добычи будут действовать с 3 июня для рыбаков-любителей в Астраханской области. Согласно приказу Минсельхоза России, один человек может за день выловить не более 5 кг воблы, плотвы, леща, сазана, судака, берша, щуки, линя, густеры, чехони и сельди-черноспинки.

Максимальный объем для добытчиков пресноводного сома — одна особь; для поймавших жереху, толстолобика, амура белого, краснопёрку, карася, окуня пресноводного, синца — 10 кг; для ловли раков — 50 экземпляров. Общее суточное количество рыбы, установленное для всех видов водных биоресурсов, кроме пресноводного сома, не должно превышать 10 кг. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В 2017 году в правила рыболовства на территории Астраханской области были внесены изменения — срок запрета на любительскую и спортивную рыбалку сократили. Майские праздники астраханцы могли встретить с удочками в руках. По заявлениям региональных властей, это отразилось на туристическом потоке.