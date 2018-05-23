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Крупную черепаху нашли рыбаки на берегу реки Оби

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Жительница Новосибирска во время рыбалки на Оби нашла американскую красноухую черепаху. Мертвое пресмыкающееся диаметром около 30 см лежало на берегу в районе Пескобазы.

Естественная среда обитания этого вида — юго-восточная часть США. Красноухие черепахи могут жить в слабопроточных водоемах при температуре воды +25–28 градусов. По словам ихтиологов, особь провела в Оби не более суток. Судя во всему, питомца выбросил в холодную реку хозяин.

Как отмечает vn.ru, 23 мая во всем мире отмечают День черепах. Согласно опросу сервиса «Юла», Новосибирск занял пятое место в рейтинге по количеству представителей вида на душу населения. Список городов возглавила Тюмень. На втором месте оказался Краснодар, а на третьем — Хабаровск. 

В марте Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконную добычу редких животных и биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, а также вводящий уголовное наказание за интернет-торговлю редкими видами животных. Соответствующую инициативу внесло в Думу правительство РФ. 

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