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Подростка ударило током во время рыбалки в ЕАО

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Школьник госпитализирован в Еврейской автономной области с электротравмой. Подросток получил удар током во время рыбалки со спиннингом.

Инцидент произошел в Биробиджане. Двое мальчиков 2005 года рождения отправились на рыбалку, спиннинг одного из несовершеннолетних зацепился за высоковольтный провод. Подросток попытался подцепить леску металлической палкой, в итоге его ударило током по руке.

С электротравмой школьник был доставлен в реанимацию, однако вскоре врачи перевели его на лечение в терапевтическое отделение, сообщает ИА EAOMedia.

По факту получения ребенком электротравмы следователи начали проверку.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в ЕАО двух подростков ударило током, когда они забрались на крышу поезда. Ребята 2005 года рождения были госпитализированы.

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