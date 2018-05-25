Прямой эфир

В театре рассказали о здоровье Армена Джигарханяна

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист СССР Армен Джигарханян идет на поправку. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил представитель Театра имени Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. По его словам, здоровье артиста значительно улучшилось, его выписали из больницы, куда он был доставлен с диагнозом «острая вирусная инфекция».  

«Армен Борисович идет на улучшение. Это единственная информация, которую я могу вам дать», — заявил Дьяченко.

Представитель театра также заявил, что Армен Борисович часто приезжает в родной театр после госпитализации, когда его выписывают из больницы, не предупреждая никого об этом.

«Как руководитель театра он может приехать сразу из больницы. И мы ничего не можем сделать. Даже когда сбегает из больницы — он чуточку лучше себя чувствует и сразу едет в театр. Но вот сегодня в театре его нет. Но я знаю, что он себя чувствует лучше», — отметил Вячеслав Дьяченко.

15 мая стало известно, что народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян вечером был госпитализирован в реанимацию одной из столичных больниц. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Известно, что актер был доставлен в медицинское учреждение после очередного выпуска программы «Пусть говорят» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017