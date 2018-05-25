В театре рассказали о здоровье Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян идет на поправку. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил представитель Театра имени Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. По его словам, здоровье артиста значительно улучшилось, его выписали из больницы, куда он был доставлен с диагнозом «острая вирусная инфекция».

«Армен Борисович идет на улучшение. Это единственная информация, которую я могу вам дать», — заявил Дьяченко.

Представитель театра также заявил, что Армен Борисович часто приезжает в родной театр после госпитализации, когда его выписывают из больницы, не предупреждая никого об этом.

«Как руководитель театра он может приехать сразу из больницы. И мы ничего не можем сделать. Даже когда сбегает из больницы — он чуточку лучше себя чувствует и сразу едет в театр. Но вот сегодня в театре его нет. Но я знаю, что он себя чувствует лучше», — отметил Вячеслав Дьяченко.

15 мая стало известно, что народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян вечером был госпитализирован в реанимацию одной из столичных больниц. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Известно, что актер был доставлен в медицинское учреждение после очередного выпуска программы «Пусть говорят» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.