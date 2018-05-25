Матвиенко рассказала о влиянии новых технологий на рынок труда

Развитие информационных технологий и робототехники создает не только новые возможности для развития человека, но и несет определенные угрозы, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Откровенно говоря, так случилось, что человечество и мир как бы застали врасплох те бурно развивающиеся изменения, которые идут», — отметила сенатор в беседе «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В частности, по словам Матвиенко, развитие высоких технологий повлияло на рынок труда.

«За последние 15–20 лет повышение производительности труда в западных странах происходило в основном за счет высоких технологий. А разработкой и внедрением этих технологий занималось всего лишь 3% кадров. Соответственно идет бурное сокращение, высвобождение рабочих мест, сокращение и исчезновение целого ряда традиционных профессий», — пояснила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что это ставит серьезные задачи перед каждым государством.

По мнению Матвиенко необходимо использовать «все возможные инструменты для того, чтобы минимизировать негативные тенденции, которые идут за научно-техническим прогрессом».

«Нужно качественно прогнозировать развитие этих процессов, нужно прогнозировать подготовку кадров для вот этих новых тенденций, которые появляются. Это должно быть другое качество образования, нужно вносить изменения в подготовку кадров», — подчеркнула она.