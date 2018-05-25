Последний звонок отменили в уральском Миассе из-за угрозы шторма

Последний звонок в Миассе Челябинской области, запланированный на 25 мая, отменили из-за штормового предупреждения. По решению городской администрации праздник перенесен на 12 июня.

Погода в регионе начала ухудшаться еще вечером 24 мая. Согласно прогнозам синоптиков на 25 мая, в отдельных районах ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, крупный град и сильные дожди. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». МЧС призывает жителей не проводить много времени на улице и не оставлять детей без присмотра.

Как писал портал iz.ru, первое шоу для выпускников проведут в День города во Владивостоке. Мероприятие «Крылья Востока» намечено на 30 июня. На набережной Цесаревича состоится концерт с участием российских звезд и масштабное световое шоу, в котором задействуют Золотой мост и плавучий док «Дальзавода». В акватории бухты будут находиться приморские парусники «Надежда» и «Паллада».