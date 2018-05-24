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Днем трезвости объявили 25 мая в Московской области

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Ограничения на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в день последнего звонка 25 мая будут действовать в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона. В ведомстве напомнили, что продажа алкогольной продукции запрещена лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

«В день последнего звонка в течение всего дня 25 мая в Московской области работает #ТрезвыйЗвонок», — приводит РИАМО сообщение ведомства. По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, ограничение на продажу связано с вопросом обеспечения безопасности в регионе.

«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий», — заявил Посаженников.

В случае нарушение запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей, сообщает НСН.

В апреле девять подростков отравились суррогатным алкоголем в Тыве. 

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