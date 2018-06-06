ЦБ разрешат следить за судьбой бывших сотрудников

Банк России получит право в течение двух лет после увольнения своих сотрудников согласовывать их трудоустройство на другую работу. Это касается не только банков, но и других финансовых организаций — негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, ломбардов, МФО. Это следует из последней версии законопроекта, разработанного Минфином. ЦБ согласовал документ. Поправки предполагается внести в закон «О Центральном банке». Так ЦБ сумеет оградить себя от того, чтобы отдельные некредитные финансовые организации получали доступ к информации, дающей дополнительные конкурентные преимущества.

В пояснении к законопроекту, разработанному Министерством финансов (есть у «Известий»), указывается, что сейчас требование согласовывать новое место работы со спецкомиссией бывшего работодателя действует для отдельных категорий государственных гражданских служащих. Подобную практику предлагается распространить и на Банк России.

Законопроект разработан в целях противодействия коррупции и совершенствования профилактики коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в кредитные организации либо некредитные финансовые организации, говорится в документах.

Тех, кто проигнорирует новые правила, предполагается штрафовать. Для этого будут внесены соответствующие поправки в ст. 19.29 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас для должностных лиц штраф равен 20–50 тыс. рублей, для юрлиц — 100–500 тыс. рублей. Последний штраф предлагается брать с компаний, которые в течение 10 дней не сообщат ЦБ о заключении договора с его экс-сотрудником.

Спрашивать разрешение на трудоустройство придется только тем бывшим сотрудникам ЦБ, которые занимали должности, включенные в специальный перечень. Его составляет совет директоров Центробанка. Речь идет только о руководящих должностях в Банке России, таких как заместитель председателя, руководитель департамента, заместитель руководителя департамента, начальник управления.

В Минфине не ответили на вопросы «Известий».

— Законопроект разработан для совершенствования мер регулирования перехода служащих Банка России на другую работу, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — Банк России согласовал этот законопроект.

Инициатива вполне логична, так как дает возможность сотруднику продолжить трудовую деятельность, а ЦБ избавит от утечки информации, считает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

— Безусловно, бывают случаи, когда новый работодатель «хочет купить» не сотрудника и его опыт, а информацию, которой он владеет, что может поставить под угрозу как финансовый рынок, так и отдельных его игроков, — отметил он.

Таким образом, инициатива направлена на поддержание чистоты рынка и его прозрачности в вопросе трудовых отношений.

Дипломаты, работники силовых структур и госслужащие не согласуют свой переход на другую работу с работодателем, но подписывают бумагу о неразглашении информации, добавил Андрей Бахвалов. Он пояснил, что в случае нарушения этого пункта они привлекаются к уголовной ответственности.

— Данная инициатива находится в русле мировой практики. Так делают в других странах с целью противодействия коррупции, — прокомментировал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, после ухода из ЦБ у бывшего сотрудника остаются хорошие связи внутри регулятора. И получение оперативной информации оттуда может создать конкурентное преимущество для финансовой организации, считает депутат.

Работники ЦБ имеют доступ к информации ограниченного пользования, которая может быть интересна участникам финрынка как инсайдерская, отметил член Адвокатской палаты Москвы Михаил Черба.

Впрочем, едва ли Центробанку придется часто проводить процедуру согласования. Как правило, топ-менеджеры регулятора или уходят на пенсию, или остаются в «обойме» ЦБ в должности советника. Например, до сих пор советником председателя работает Сергей Игнатьев, возглавлявший ЦБ до Эльвиры Набиуллиной. Советниками также стали экс-первый зампред Алексей Симановский и зампред Надежда Иванова, проработавшая в ЦБ более 40 лет. В 2014 году зампред Татьяна Чугунова была «уволена в связи с выходом на пенсию». По такой же причине покинул свой пост в том же году еще один зампред — Сергей Голубев.

Но случаи ухода из Банка России всё же бывали. Зампред ЦБ, член совета директоров регулятора Михаил Сухов покинул свой пост в октябре 2016 года. В ноябре он стал зампредом ВТБ и проработал в банке до 1 марта 2018 года. В сентябре 2017 года бывший директор департамента Банка России Вадим Калухов присоединился к стартапу Crassula. Это площадка, которая позволяет приобретать и хранить криптовалюты, делать переводы, а также оплачивать товары и услуги.