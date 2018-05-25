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Палата представителей США приняла проект бюджета Пентагона на 2019 год

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны на 2019 финансовый год подавляющим большинством голосов.

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Общий объем финансирования Пентагона составит $716 млрд в соответствии с запросом президента США Дональда Трампа. Около $99 млрд из этой суммы пойдут на финансирование операций за рубежом, сообщает ТАСС.

Также законопроект предполагает увеличение числа военнослужащих на 16 тыс. человек и увеличение их денежного довольствия на 2,6%. Кроме того, на обновление военно-воздушных сил будут потрачены $40 млрд.

На разработку новых ядерных боеголовок выделено $65 млн. Против данной статьи возражали демократы, но республиканцы отклонили предложение под предлогом того, что новая боеголовка нужна для сдерживания России.

24 мая стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о бюджете Пентагона при условии, что министр обороны не может одобрить поставку американского вооружения в Турцию без специального доклада о покупке Анкарой зенитных комплексов С-400 российского производства.

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