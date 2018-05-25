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Республика Сербская требует от Евросоюза вывода военных

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com
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Республика Сербская (РС), являющаяся частью Боснии и Герцеговины (БиГ), требует прекращения работы иностранной военной миссии Евросоюза в стране.

Постпред РС в России Душко Перович заявил «Известиям», что с помощью военного присутствия западные страны пытаются сохранить контроль над балканским государством.

«Жители страны в состоянии договориться между собой без иностранного присутствия. В противном случае наше государство находится под протекторатом», — сказал Перович.

По его словам, миссия ЕС — «форма давления и попытка втянуть страну в военно-политические блоки». Недавно, например, Брюссель призвал Республику Сербскую принять от 50 до 120 тыс. беженцев.

Депутат Европарламента Яромир Кохличек заявил «Известиям», что присутствие иностранных контингентов было оправдано в первые годы после завершения гражданской войны. Однако сейчас ситуация кажется стабильной, поэтому Евросоюзу стоит завершить миссию.

В то же время, по мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, завершение миссии может нанести больше вреда, чем пользы, поскольку в стране не изжиты межэтнические и межконфессиональные проблемы и территориальные споры.

Многонациональные силы под эгидой ЕС и НАТО действуют в БиГ с 2004 года. Главная цель миссии состоит в обеспечении стабильности в государстве и соблюдении мирных соглашений. В миссии задействовано около 600 человек из 18 европейских стран. Мандат операции действует до ноября 2018 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Миссия выполнена

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