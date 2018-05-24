СМИ сообщили о потере F-22 превосходства над российскими самолетами

Истребители американских военно-воздушных сил (ВВС) F-22 лишились преимуществ над российскими самолетами после использования в сирийском небе.

Россия получила огромное количество информации об F-22 за время военных действий, пишет Military Watch.

Как заявила порталу генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон, противники Вашингтона ведут наблюдение за американскими вооруженными силами.

«Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас», — отметила она.

Авторы статьи обращают внимание, что истребитель пятого поколения F-22 лишился главного преимущества — системы антирадарной защиты. Это произошло после использования самолетов над территориями, контролируемыми российскими системами слежения.

Военные РФ располагали достаточным количеством времени, чтобы узнать и протестировать стелс-технологии, используемые системами F-22, отмечается в материале.

12 мая Минобороны прокомментировало встречу Ту-95 и F-22 у берегов Аляски.