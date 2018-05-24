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Памятник Просветителям славян появился в центре Брянска

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На Славянской площади в Брянске установили памятник Просветителям славян. Торжественное открытие состоялось 24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В церемонии приняли участие митрополит Брянский и Севский Александр, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, заместитель председателя Брянской областной думы Анатолий Бугаев, глава города Брянска Александр Хлиманков. Сводный хор исполнил ряд известных произведений и тропарь Кириллу и Мефодию, отмечает «Брянская учительская газета».

День святых Кирилла и Мефодия отмечался в Болгарии с X–XI веков, а в эпоху болгарского Возрождения превратился в праздник созданной ими азбуки. Эта дата выражала духовное стремление к церковной независимости, национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры болгар. Российский Святейший Синод в 1863 году принял решение о ежегодном праздновании в честь преподобных Мефодия и Кирилла.

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