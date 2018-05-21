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Хор из 400 человек споет в Волгограде в День славянской письменности

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День славянской письменности и культуры отпразднуют в Волгограде на этой неделе. 24 мая рядом с театром «Царицынская опера» состоится большой хоровой концерт под открытым небом.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», год назад здесь также в День памяти святых Кирилла и Мефодия состоялся концерт в формате open air. Перед гостями и жителями города выступил хор Волгоградской хоровой капеллы, городского музыкального театра, консерватории имени Серебрякова и артисты «Царицынской оперы». Выступление сопровождали 100 музыкантов волгоградских учреждений культуры.

Нынче волгоградцы вновь услышат сводный хор из 400 человек. Он будет состоять из представителей певческих коллективов со всей области. Причем среди певцов будут не только профессиональные музыканты, но также солисты народных ансамблей, студенты и ветераны.

Они исполнят произведения Рахманинова, Глинки, Бородина и Дунаевского, а также русские народные песни и даже современные композиции в разных жанрах.

В финале концерта зрителей ждет выступление в рамках фестиваля православной культуры «Царицынский благовест», который проходит в городе с 16 февраля.

В 2017 году только в Москве в День славянской письменности и культуры было организовано более 200 праздничных мероприятий.

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