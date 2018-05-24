Цыганка забрала у школьницы телефон и 460 тыс. рублей на Кубани

Несовершеннолетия девушка отдала цыганке мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия в Тихорецком районе Краснодарского края, чтобы избавить семью от порчи. Общая сумма ущерба составляет более 460 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки. Он рассказал, что его 16-летняя дочь стала жертвой мошенницы, которая рассказала ей о порче на семье и предложила свою помощь. Школьница передала неизвестной за услуги 155 тыс. рублей, ювелирные изделия и свой мобильный телефон, после чего злоумышленница скрылась, сообщают «Кубанские новости».

В ходе оперативно-розыскных работ личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась 24-летняя жительница сопредельного государства. Было установлено, что она причастна и к другим схожим преступным действиям на территории Кубани. Расследование продолжается.