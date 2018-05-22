Женщина отдала «целителям» 1,6 млн рублей в Удмуртии

Женщина заплатила псевдоцелителям 1,6 млн рублей за улучшение отношений со своим сожителем в Глазове, Удмуртская Республика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Женщина 44 лет обратилась к «целителям» в попытке наладить отношения со своим сожителем. После оформления заявки ей сообщили о том, что за услуги «целителя» необходимо заплатить 15 тыс. рублей, сообщает ИА «Сусанин».

После этого мошенники стали звонить женщине регулярно и убеждали в необходимости отдавать всё большие суммы для достижения цели. В общей сложности женщина выплатила 1,6 млн рублей, но желаемый эффект так и не наступил.

В правоохранительные органы она обратилась после советов родственников. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.