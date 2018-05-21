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Амурчанка лишилась 224 тыс. рублей из-за «снятия порчи»

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В Амурской области разыскиваются две женщины, которые под предлогом снятия порчи забрали у местной жительницы 224 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Со слов потерпевшей, к ней на улице подошла незнакомка. Она сообщила, что на женщине лежит порча. Мошенница предложила снять проклятие с помощью специального обряда, который нужно провести в сквере. Там к женщинам присоединилась еще одна «гадалка».

Две злоумышленницы провели манипуляции с фотографией пострадавшей и иглой. Затем они попросили у потерпевшей денег на снятие порчи. Доверившись «гадалкам», женщина сняла накопления со счета и отдала мошенницам 224 тыс. рублей, сообщает Амурская служба новостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности подозреваемых.

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