Турция планирует закупать говядину в Оренбургской области

Делегация из Турции посетила предприятие по производству говядины в Оренбургской области. Стороны намерены договориться об экспорте мяса.

Инспекцию предприятия проводили совместно сотрудники управления Россельхознадзора в Оренбуржье и представители ветеринарной службы Турции. Они оценивали, как проходит контроль безопасности говядины. Иностранная делегация ознакомилась с особенностями производства и проверила документацию по качеству выпускаемой продукции. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Кроме того, делегации показали убой крупного рогатого скота по системе «халяль».

Ветеринарная служба Турции уже проводила инспекцию на оренбургском предприятии и высоко оценила экспортный потенциал компании.