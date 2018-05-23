Тамбовская область значительно увеличила производство мяса

Эксперты выявили значительный рост производства мяса в Тамбовской области в 2018 году. Объем продукции увеличен на 40%.

Положительные изменения зафиксировали сотрудники Тамбовстата. По их данным, производство мяса выросло в 14 районах. По итогам четырех месяцев 2018 года предприятия содержат 14,2 тыс. коров, 917,6 тыс. свиней и 15,5 млн птиц. Об этом пишет ИА «Абирег».

Рост производства отмечается в Тамбовской области с 2017 года. Тогда регион выпустил порядка 502 тыс. т мяса — это на 38% больше показателя 2016 года. Эксперты связывают тенденцию со строительством современных животноводческих комплексов.

Согласно планам, в 2018 году регион должен произвести до 545 тыс. т мяса.