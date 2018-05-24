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Власти Брянской области втрое удешевили строительство очистных сооружений

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Проект очистных сооружений для Брянской области чуть не обошелся региону в 20 млрд рублей. Работы на первом объекте остановлены.

Брянская область ведет подготовку к масштабному строительству очистных сооружений. Первый проект должен был быть реализован в Навле, однако работы пришлось приостановить, а госконтракт с подрядчиком расторгнуть. Причиной стали растущие цены на проведение работ. Если в ноябре сметная стоимость очистных сооружений в Навле была 217 млн рублей, то к началу 2018 года она выросла до 271,3 млн рублей.

«Сделали проект, заплатили деньги — строительство не начинается, а через три года надо новый проект и снова платить за него! Частные фирмы обогащались на этих проектах», — цитирует губернатора Брянской области Александра Богомаза интернет-газета «Брянские новости».

По оценке главы региона, с такими запросами на каждый проект стоимость очистных сооружений для всего региона могла составить 20 млрд рублей.

Для Навли началась подготовка нового проекта, по нему строительство очистных сооружений обойдется в 80–100 млн рублей. Стоимость удалось снизить за счет того, что проект будет типовым. Такой подход позволит приблизительно втрое сократить расходы области.

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