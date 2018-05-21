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Жителей Иркутска лишат канализации за огромные коммунальные долги

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До 1 июня жители Иркутска могут остаться без канализации, если не оплатят коммунальные услуги. Мера будет применяться к тем, кто задолжал более 100 тыс. рублей.

Должники проживают в Октябрьском, Ленинском и Свердловском районах. Установка заглушек к началу лета грозит жильцам 50 иркутских квартир. Их суммарный долг по коммуналке превышает 7,3 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Максимальный долг на одну квартиру в Октябрьском районе составил 305,5 тыс. рублей, в Ленинском районе жильцы одной из квартир недоплатили 255,8 тыс. рублей, рекордсмен проживает в Свердловском районе, там самый большой долг составляет 360,5 тыс. рублей.

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