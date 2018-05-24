Масштабное строительство очистных сооружений началось в Брянской области

Подготовка к масштабному строительству очистных сооружений началась в Брянской области. Программа затронет практически все районы области.

Поселок Навля станет первым, в котором начнутся работы. Еще в начале года губернатор области Александр Богомаз отметил, что поселок нуждается в новых очистных сооружениях более других.

Как рассказал глава администрации района Александр Прудник, работа в Навле уже началась. Для этого было подготовлено подпроектное решение, которое станет основой для всего проекта в целом, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Проекты очистных сооружений будут разрабатываться в правительстве области. Губернатор предложил вариант проектов для удешевления программы, на которую потребуется не менее 2–3 млрд рублей. Согласно этому варианту будут создаваться типовые проекты, которые подойдут и будут работать в разных районах с одинаковой эффективностью.

Это стало возможным благодаря одному климатическому поясу на территории Брянской области. Различаться очистные сооружения будут составом стоков, их объемом и расположением относительно населенного пункта.

Реализация проекта в Навле потребует порядка 80–100 млн рублей. Срок службы системы не менее 50 лет. Если возникнет необходимость в увеличении мощностей, достаточно будет добавить лишнюю «коробку».

Реализовать проект на территории всей Брянской области планируется до конца 2021 года.