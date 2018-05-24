Минздрав обвинил мужчин в демографическом кризисе

Демографический кризис в России зависит в большой степени от социального поведения мужчин, которые из-за вредных привычек, в том числе злоупотребления алкоголем и потреблением фастфуда, теряют активную жизненную позицию. А это ведет к снижению репродуктивных возможностей мужчин.

Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина ФГБУ «НМИЦ радиологии», член-корреспондент РАН Олег Аполихин.

По словам доктора медицинских наук, развивающее в человеке эгоизм и гедонизм общество потребления дает установку жить только для себя и получать удовольствие.

«А ведь за женщину нужно отвечать, за ребенка нужно отвечать. В жизни надо быть борцом, однако такое общество разлагает человека, делает его слабым. Все это навязывается, формирует у молодежи личностные установки, естественным образом приводит к снижению интенсивности репродуктивного поведения», — цитирует Аполихина НСН.

Он добавил, что в таких условиях у мужчин формируется женоподобное отношение к жизни, появляются бессонница, раздражительность и повышенная утомляемость, возникают депрессии.

Согласно информации ООН, в ближайшие десятилетия в России ожидается сокращение населения при увеличении числа жителей городов. Численность граждан РФ к 2050 году может сократиться с 144,3 млн в 2016 году до 132,7 млн человек. Рождаемость упала в прошлом году на 10,9%.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что ООН повысила прогноз сокращения населения России к 2050 году, но не учла при этом миграцию.

Президент России Владимир Путин в «майском указе» 2018 года поставил задачу к 2024 году преодолеть демографический кризис.