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«Ночь в музее» собрала в Москве более 500 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Культурная акция «Ночь в музее» прошла в российской столице в 12-й раз, 19 мая гостями мероприятий стали более 500 тыс. человек, рассказал порталу iz.ru руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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Гостей встречали музеи, театры, галереи, арт-центры и школы искусств Москвы.

«Ночь в музее» прошла с большим успехом. Эта акция подтвердила свой высокий статус как одного из самых популярных мероприятий среди москвичей. В этом году наши мероприятия посетили более 500 тыс. человек», — рассказал Кибовский.

В 19:00 в Музее Москвы старт акции дали заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Ночь в музее» стала самой многочисленной в музее-заповеднике «Царицыно», собравшем почти 39 тыс. человек, 37 тыс. встретил музей-заповедник «Коломенское», а парк «Зарядье» принял 31,5 тыс. посетителей.

Традиционно высокий интерес у москвичей к Государственной Третьяковской галерее, которую посетили 17 тыс. 150 человек и к Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина — его выбрали для посещения более 11 тыс. гостей.

Центральные события акции в этом году прошли во дворах музеев, где прошли концерты московских музыкальных проектов. Специальная программа задействовала не только центральные, но и небольшие музеи столицы.

Главной площадкой стал двор Музея Москвы, где выступили диджеи MoBKiD и Петр Чинават, а также российская рок-группа «Пасош». Во втором корпусе здания музея симфонический оркестр и академический концертный хор имени Гнесиных исполнили «Колокола» Рахманинова.

В преддверии «Ночи в музее» в социальных сетях началась акция «Музеи меняют мир», где пользователи выкладывали свои фотографии из российских музеев. Авторы лучших публикаций получили подарки от музеев-участников.

Всего в Москве в «Ночь в музее» прошло более 800 событий.

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