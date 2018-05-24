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Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику

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Федеральный суд Нью-Йорка запретил президенту США Дональду Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику в его адрес.

Инстанция постановила, что микроблог главы государства является публичным форумом, а ограничение к нему доступа нарушает права граждан и противоречит первой поправке Конституции, которая гарантирует свободу слова. При этом суд не стал требовать от Трампа разблокировки тех, кому был ограничен доступ к его Twitter до заседания суда.

В Минюсте США не согласны с решением инстанции. В ведомстве считают, что американский лидер вправе сам выбирать аудиторию собственных социальных сетей, в связи с чем намерены вновь поднять этот вопрос. На апелляцию у защиты Трампа есть 60 дней, сообщает New York Daily News.

Ранее в суд с иском против президента США обратились семь человек, которым глава государства запретил доступ к своим публикациям Twitter. Таким образом, эти люди хотели доказать, что блокировка доступа является нарушением прав на свободу слова.

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