От Малевича до Айвазовского

В среду, 23 мая, в столице открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства Sotheby's, который состоится в Лондоне в начале июня. В том числе, в торгах будут участвовать картины кисти Ивана Айвазовского, Казимира Малевича, Константина Коровина. Некоторые из представленных на выставке работ — в галерее портала iz.ru