От Малевича до Айвазовского

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Топ-лоты аукциона русского искусства Sotheby's представили в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Выставка открылась в столичном Музее архитектуры имени Щусева, но проработает всего два дня — до четверга, 24 мая, включительно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Вера Ермолаева, «Экстаз суперматического оформления фасада здания», эстимейт £30–50 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Степан Колесников, «Праздник», эстимейт £200–300 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Филипп Малявин, «Портрет крестьянина», эстимейт £30–50 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Работы размещены во флигеле «Руина», осенью 2017-го здесь же аукционный дом проводил предыдущий показ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Среди выставленных на торги картин — редкий пример работы Казимира Малевича досупрематического периода «Тайна искушения», эстимейт £250–300 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
На обратной стороне картины Малевича «Тайна искушения» изображен портрет Ивана Клюна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Федот Сычков, «Катание на санях», эстимейт £120–180 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Алексей Боголюбов, «Вид Франценбада», эстимейт £60–80 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Всего Sotheby's привез в Москву около 20 полотен, торги состоятся в Лондоне 5 июня
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В среду, 23 мая, в столице открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства Sotheby's, который состоится в Лондоне в начале июня. В том числе, в торгах будут участвовать картины кисти Ивана Айвазовского, Казимира Малевича, Константина Коровина. Некоторые из представленных на выставке работ — в галерее портала iz.ru
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