«Фабрика Станиславского» и склад Морозова

Сергей Безруков открыл фестиваль «Фабрика Станиславского». Полторы недели на сцене Губернского театра, которым руководит народный артист, и на сценических площадках подмосковного Орехово-Зуево будут показывать спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Церемония открытия прошла в Орехово-Зуево. Там, на старых складах мануфактуры Саввы Морозова, мецената Московского художественного театра, выстроили импровизированную сцену и зрительный зал.

В том, что 100 с лишним лет назад благотворитель Морозов помогал Станиславскому развивать театральное искусство, а сегодня на его фабриках обосновался фестиваль губернских театров, создатели смотра увидели определенный символизм.

— Эти стены дышат историей и сообщают ее нам. Здесь, в Орехово-Зуево, через Савву Морозова мы ощущаем преемственность поколений и связь с Константином Станиславским, — сказал «Известиям» Сергей Безруков.

Народный артист, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев в проведении части событий «Фабрики Станиславского» в Подмосковье усмотрел более приземленные, но тоже положительные моменты.

— Фестиваль приехал в Орехово-Зуево — город, в котором нет развитой театральной культуры. Многие его жители, возможно, посетят спектакли в рамках фестиваля, а потом поедут в какой-нибудь московский театр, — выразил надежду Евгений Князев.

Проделавших долгий путь гостей, в числе которых были заместитель министра культуры Александр Журавский и директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев, ждал приятный сюрприз. Для исполнения нескольких романсов в Подмосковье приехал солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Народный артист Башкортостана появился перед зрителями в образе Федора Шаляпина. Эффектно скинув пальто с мехом и оставшись в элегантном фраке, певец ко всеобщему удовольствию запел «Очи черные…». В конце церемонии Сергей Безруков вручил артисту приз за мастерство перевоплощения.

После музыкальной части актеры Губернского театра представили зарисовку спектакля по роману Михаила Булгакова «Записки покойника». Эту постановку Сергей Безруков замыслил пародией на современную режиссуру.

— Сколько всего мне пришлось испытать, сидя в первом ряду и глядя на всё это безобразие, — пошутил позже худрук. — Спектакли, которые вы увидите на нашем фестивале, совсем не такие. Но мы должны были погрузить вас в эту атмосферу для контраста.

Помимо спектаклей в программу фестиваля, на подготовку которого ушел целый год, вошли также лекции, мастер-классы, тренинги и творческие встречи. В насыщенной студенческой программе ректор «Щуки» Евгений Князев видит одно из основных преимуществ форума.

— Понятно, что за эти несколько дней студентов нельзя многому научить. Но ребята из разных регионов смогут увидеть друг друга и зарядиться новыми идеями. А это — очень много. Поэтому я за такие фестивали, — поделился с «Известиями» Евгений Князев.