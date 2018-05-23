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Бык убил мужчину в Татарстане

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Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Викулов
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Житель Татарстана скончался после нападения разъяренного быка. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, инцидент произошел 22 мая в селе Михайловка Арского района республики.

По предварительным данным, 55-летний мужчина пришел к соседям помочь вывести на пастбище стадо коров. Но перед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалило его на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и ударило о забор. Пострадавший умер до приезда медиков.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В апреле сообщалось, что бык насмерть забодал 32-летнего жителя Тульской области.

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