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Школьник погиб от удара током в Карелии

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Школьник погиб от удара током в Беломорске (Республика Карелия). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трагедия произошла вечером 21 мая на территории электрической подстанции. Тело 12-летнего школьника обнаружили с телесными повреждениями, которые возникают при поражении электрическим зарядом, сообщает ИА FlashNord.

По версии следствия, школьник проник на огражденную территорию подстанции, залез на электрическое оборудование и получил удар током, от которого погиб. Зачем подросток проник на работающую подстанцию, неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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