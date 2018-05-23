Школьник погиб от удара током в Карелии

Школьник погиб от удара током в Беломорске (Республика Карелия). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трагедия произошла вечером 21 мая на территории электрической подстанции. Тело 12-летнего школьника обнаружили с телесными повреждениями, которые возникают при поражении электрическим зарядом, сообщает ИА FlashNord.

По версии следствия, школьник проник на огражденную территорию подстанции, залез на электрическое оборудование и получил удар током, от которого погиб. Зачем подросток проник на работающую подстанцию, неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».