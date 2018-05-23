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Власти Москвы отказали в реконструкции зданию на Крутицкой набережной

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Фото: РИА Новости/Александр Поляков
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Реконструкция здания на Крутицкой набережной в Москве проводиться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Решение было принято по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии столицы. По словам ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался увеличить площадь объекта от 1 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м с последующим размещением там офисно-гостиничного комплекса.

В комиссии это сочли нецелесообразным. В настоящее время по адресу: Крутицкая набережная, владение 1, находится нежилое помещение, сообщает сетевое издание m24.ru.

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