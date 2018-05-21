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Подмосковье направит на реконструкцию стадионов более 3 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Правительство Московской области направит больше 3 млрд рублей на реконструкцию стадионов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Финансирование проводится в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» на 2017–2021 годы. По ней предусмотрена реконструкция 16 муниципальных стадионов. Уже в 2018 году будет сдан в эксплуатацию Центральный стадион в Кашире. В следующем году отроют новые арены в Чехове, Орехово-Зуево, Клину, Ногинском и Ивантеевском районах, пишет RNS. В 2020 году начнут работать еще девять стадионов.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, программа предусматривает капремонт многих мини-стадионов.

«Это очень важно для популяризации футбола и воспитания нового поколения спортсменов. Уверен, что наличие подобных арен поможет отыскать множество талантов», — заявил глава ведомства. Он добавил, что такие площадки смогут принимать не только спортивные, но и массовые мероприятия.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал запустить канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников к лету.

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