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В ДТП с автобусом под Псковом пострадал 21 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В аварии с экскурсионным автобусом в Псковской области, по уточненным данным, пострадал 21 человек.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

По словам главы госкомитета по здравоохранению и фармации региона Игоря Потапова, среди пострадавших двое взрослых, один из них госпитализирован.

«В детскую областную больницу было доставлено 19 детей, из них госпитализировано 13. Их состояние остается средней степени тяжести» , — цитирует его ТАСС.

Ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург – Невель. Во время движения водителю автобуса стало плохо, и он съехал в кювет.

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