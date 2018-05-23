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Московские больницы в июне проведут дни открытых дверей

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Московские больницы в июне проведут дни открытых дверей, в ходе которых жители столицы смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику по выявлению различных заболеваний на ранних стадиях и получить консультации специалистов.

Так, женщины смогут попасть на прием к гинекологу и врачу-маммологу, а также сделать ультразвуковые исследования органов малого таза. Будущие мамы смогут получить консультации, в частности, по вопросам грудного вскармливания и партнерским родам, сообщается на сайте мэра Москвы.

Многопрофильное консультирование для детей и подростков можно будет получить, например, в городской клинической больнице Святого Владимира и Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Пенсионерам предлагают посетить госпиталь для ветеранов войн № 2, где можно будет поучаствовать в занятиях по гимнастике и побывать на лекции «Здоровый образ жизни».

Всех желающих сдать донорскую кровь приглашает Городская клиническая больница № 52, которая проведет специализированный марафон. Здесь же пройдут лекции на различные тематики.

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