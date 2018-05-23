Чеченскую молодежь опечалило снятие с производства Lada Priora

Чеченская молодежь сожалеет о снятии с производства автомобиля Lada Priora. По словам председателя Союза чеченской молодежи Рустама Тапаева, этот автомобиль пользуется большой популярностью в республике благодаря своей доступности.

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя», — заявил Тапаев 22 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что российские автомобили в бюджетном сегменте могут потеснить китайских и корейских конкурентов.

«АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Priora в июле текущего года. С конвейера также будут сняты модели Kalina и Granta. Им на смену придут обновленные версии.