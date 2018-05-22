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ЕСПЧ увидел нарушение прав в моратории на продажу сельхозземель на Украине

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушение основных свобод в решении властей Украины ввести постоянное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в опубликованном 22 мая решении суда.

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С жалобой на действия украинских властей в ЕСПЧ обратились двое граждан, которые получили небольшие земельные участки в 2000 и 2004 годах. В решении подчеркивается, что ни одно из государств Совета Европы, в том числе страны с переходной экономикой, не вводило подобных запретов.

«Суд постановил, что бремя, наложенное на двоих заявителей, было чрезмерным. Они пострадали от последствий неудачных попыток властей уложиться в заданные сроки, а руководство страны привело недостаточно аргументов, почему в этой ситуации нельзя было принять менее жесткие меры», — указано в документе.

В качестве компенсации суд постановил выплатить заявителям по €3 тыс. Кроме того, ЕСПЧ призвал украинское руководство как можно скорее урегулировать законодательно рынок сельхозземель и обеспечить баланс интересов владельцев этих участков и общества в целом.

15 мая министерство финансов Украины сообщило, что власти страны должны до конца года выплатить свыше $12,4 млрд по государственному и гарантированному государством долгам.

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