Автор скульптуры LOVE Роберт Индиана умер в США

Американский поп-арт художник Роберт Кларк, известный как Роберт Индиана, скончался в США в возрасте 89 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Индиана умер 19 мая в своем доме в городе Виналхейвен, штат Мэн. Причиной смерти художника стала дыхательная недостаточность.

Самой известной его работой является изображение LOVE, созданное в 1964 году, пишет сайт kp.ru. Оно представляет собой квадратную надпись из четырех букв, где «О» имеет наклон вправо. Вскоре изображение арт-объекта появилось на открытках, почтовых марках, в виде принтов на одежде.

Сам художник считал скульптуру «самым плагиированным произведением искусства» XX века. Он даже собирал коллекцию пиратских копий созданного им объекта. Индиана также говорил, что почти ничего не заработал на своем творении и сетовал, что «сбежавшая от него LOVE разрушила его репутацию в художественном сообществе.