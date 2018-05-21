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Умер бывший гендиректор КамАЗа

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Фото: РИА Новости/С. Соловьев
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Бывший гендиректор КамАЗа Василий Фаустов умер 18 мая в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Он занимал свой пост с 1981 по 1987 год. В этот период был достигнут максимальный за всю историю завода темп сборки автомобилей — 500 штук в сутки, а выпуск грузовиков вырос с 85 тыс. до 128 тыс. в год. 

Под руководством Фаустова развивалась и совершенствовалась фирменная система обслуживания автомобильной техники КамАЗа в СССР и за его пределами. Сеть насчитывала 170 автоцентров и ремонтных предприятий.

В последние годы Фаустов жил и работал в Москве на должности главного специалиста столичного представительства компании.

КамАЗ входит в 20 ведущих мировых производителей грузовиков, а доля компании на рынке РФ составляет 51%. Автопроизводитель выпускает также прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. 

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