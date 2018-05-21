Голливудский художник Билл Голд умер в США

Создатель постеров к голливудским фильмам, художник Билл Голд скончался в США на 98-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter.

Как уточняет телеканал «360», Голд умер по естественным причинам в своем доме в городе Олд Гринвич, штат Коннектикут.

Самыми известными работами художника были постеры к фильмам «Касабланка» (1942), «Заводной апельсин» (1972), «Изгоняющий дьявола» (1973). За свою 70-летнюю карьеру Голд принял участие в создании больше 2 тыс. постеров.

Он работал с такими режиссерами, как Клинт Иствуд, Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Федерико Феллини. Последней его работой был постер к фильму «Дж. Эдгар» 2011 года. Картина посвящена первому директору ФБР Джону Эдгару Гуверу, роль которого сыграл Леонардо Ди Каприо.