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Песков призвал верить словам Путина об испытаниях российского оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам больше доверять словам российского лидера, а не репортажам американских СМИ.

Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение телеканала CNBC, утверждающего, что испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.

«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!», — сказал Песков.

22 мая телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с докладом разведывательного сообщества США, выступил с утверждением о том, что названные Путиным в послании Федеральному собранию ракеты якобы не смогли успешно пройти испытания.

В ходе президентского послания Федеральному собранию 1 марта Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард» и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

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