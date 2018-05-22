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В Госдуме призвали США не беспокоиться об испытаниях российских крылатых ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал якобы неудачные запуски российских ракет с ядерной энергоустановкой. По его словам, неудачи являются неотъемлемой частью работы по созданию вооружений. 

«Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы», — цитирует Шерина «РИА Новости». Депутат добавил, что ракеты испытывают во всем мире, и с первого раза они никуда не летят. «Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии», — отметил парламентарий.

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Шерин напомнил, что Великобритания ранее также проводила запуски, оказавшиеся неудачными.

«Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут», — заверил Шерин, предложив американцам не волноваться по этому поводу.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США, заявил, что все проведенные с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными. Речь идет о ракете «бесконечной дальности», о которой ранее рассказывал президент России Владимир Путин, подтвердил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает НСН.

CNBC также сообщает, что еще одна российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой — успешно проходит испытания, и Соединенные Штаты на сегодняшний момент безоружны перед ней.

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