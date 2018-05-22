Жириновский предложил считать молодостью период от 30 до 60 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил поддержать идею министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о перспективе продления периода детства до 30 лет. Правда, в своем решении он пошел дальше — депутат Госдумы предложил считать молодостью период от 30 до 60 лет

«Мы согласны, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет — это зрелость. А старость только уже после», — написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время выступления на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026» заявила, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. По ее словам, именно так и будет в перспективе.