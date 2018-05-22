Прямой эфир

Жириновский предложил считать молодостью период от 30 до 60 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил поддержать идею министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о перспективе продления периода детства до 30 лет. Правда, в своем решении он пошел дальше — депутат Госдумы предложил считать молодостью период от 30 до 60 лет

«Мы согласны, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет — это зрелость. А старость только уже после», — написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время выступления на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026» заявила, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. По ее словам, именно так и будет в перспективе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав увеличит число приверженцев ЗОЖ до 60%
Жириновский пригрозил исключать из партии за любовь к собакам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017