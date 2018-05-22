Водитель маршрутки избил подростков в Петрозаводске

Жители Петрозаводска сообщили о нападении водителя маршрутки на группу подростков. Поводом стал неоплаченный проезд.

О ситуации очевидцы рассказали в соцсетях. Со слов горожан, трое подростков вышли из автобуса, не оплатив проезд. Водитель маршрутного транспорта догнал несовершеннолетних и начал наносить им удары, сообщает ИА «Карелinform».

Для предотвращения конфликта пассажиры маршрутки оплатили проезд за подростков. Информация о конфликте передана в полицию для проверки.

Как сообщал портал iz.ru, в Саратове пассажир напал на водителя автобуса. Полиция вела розыск мужчины 2,5 месяца. Возбуждено уголовное дело.