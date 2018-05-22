Прямой эфир

Водитель маршрутки избил подростков в Петрозаводске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Петрозаводска сообщили о нападении водителя маршрутки на группу подростков. Поводом стал неоплаченный проезд.

О ситуации очевидцы рассказали в соцсетях. Со слов горожан, трое подростков вышли из автобуса, не оплатив проезд. Водитель маршрутного транспорта догнал несовершеннолетних и начал наносить им удары, сообщает ИА «Карелinform».

Для предотвращения конфликта пассажиры маршрутки оплатили проезд за подростков. Информация о конфликте передана в полицию для проверки.

Как сообщал портал iz.ru, в Саратове пассажир напал на водителя автобуса. Полиция вела розыск мужчины 2,5 месяца. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчане выступают против планов властей сократить маршрутки
В ДТП с автобусом в Челябинске пострадали два пассажира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017