Избивший водителя автобуса пассажир задержан полицией в Саратове

Полиция Саратова задержала пассажира, который напал на водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 11. Поисковая операция длилась 2,5 месяца — инцидент произошел еще в декабре 2017 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Подозреваемый – 29-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражу, сообщает ИА «Взгляд-инфо», при этом не уточняя, что стало причиной инцидента.

Задержанный уже дал признательные показания. С него взята подписка о невыезде.

Портал iz.ru в декабре 2017 года сообщал о том, что в Санкт-Петербурге водитель иномарки ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников. Спутница напавшего избила водителя битой. Причиной стал дорожный конфликт.