Ростовчане выступают против планов властей сократить маршрутки

Жители Ростова-на-Дону не согласны с решением городских властей сократить количество маршрутных такси. Просьба отменить его появилась в сервисе «Активный ростовчанин».

По мнению горожан, салоны маршруток более комфортные, чем в автобусах, там нет пластмассовых сидений. И самое главное — маршрутки более оперативные, что важно для работающих людей.

Как отмечает RostovGazeta, власти Ростова приняли решение вывести на линии автобусы вместо маршруток. Таким образом они хотят разгрузить дороги. Для города уже приобретено 200 новых автобусов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, по данным Минприроды, за последние шесть лет количество выбросов от транспорта увеличилось на 14%. Впрочем, прирост за 2017 год не так велик — 2,5%. В ведомстве предложили расширять автопарк на газомоторном топливе.