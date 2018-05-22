Путин и Золотов рассказали о событиях августовского путча 1991 года

Президент России Владимир Путин в фильме «Дело Собчак», который о своем отце Анатолии сняла Ксения Собчак, подробно рассказал о том, что происходило во время событий, развернувшихся в августе 1991 года. Глава российского государства назвал их попыткой переворота.

В те годы президент России выступал на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Бориса Ельцина и занимал пост председателя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Тогда, по словам Путина, ему пришлось выбирать между поддержкой Ельцина и Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Во время тех событий он заявил Анатолию Собчаку, что сделал свой выбор и решил остаться с ним, а не «метаться туда-сюда».

«Я должен чувствовать себя, во-первых, уверенно. И поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку, на что он мне сказал: «Хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову».

Владимир Путин заявил, что был удивлен реакций Собчака, так как он был уверен, что председатель КГБ «пошлет его подальше». Но мэр Петербурга действительно позвонил Крючкову, и тот подписал рапорт об отставке Путина.

«Я знал, что по приказу путчистов никуда не пойду и на их стороне никогда не буду», — прокомментировал свое решение глава российского государства.

О горячих событиях того времени в фильме рассказал и глава Росгвардии Виктор Золотов, который в то время служил в охране Бориса Ельцина. Согласно его воспоминаниям, 21 августа 1991 года президент РСФСР приказал увезти его близких из Москвы, потому как «боялся дальнейших репрессий в отношении родных».

«Понимал, что мы погибнем там, естественно. Я сказал еще ребятам, что максимум мы продержимся минут 20, не больше» — вспоминает Виктор Золотов. По словам главы Росгвардии, в тот день Борис Ельцин собрал весь секретариат Верховного совета РСФСР, всех женщин и отправил их домой, потому что понимал, что вечером во время акции они могут погибнуть.

«Борис Николаевич был такой достаточно холодный, бледный, не хочу сказать, что испуганный, нет, конечно, просто сама обстановка была странная», — заявил глава Росгвардии.

Фильм Ксении Собчак «Дело Собчака» об ее отце и первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке выйдет в прокат в России 12 июня, впервые картина была показана 15 мая на закрытом сеансе в Каннах. Рабочие материалы фильма смогли посмотреть журналисты РБК.

17 августа 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения Анатолия Собчака — одного из политических символов постсоветской России. Своими воспоминаниями о муже с «Известиями» тогда поделилась сенатор Людмила Нарусова.